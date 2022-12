Mole Antonelliana, riapre al pubblico l'ascensore panoramico

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Riapre al pubblico giovedì 22 dicembre l'ascensore panoramico della Mole Antonelliana. I lavori di manutenzione si sono resi necessari per garantire la continua verifica dei rigidi standard di sicurezza di cui un impianto a fune verticale - come viene tecnicamente definito questo tipo di ascensore - necessita, vista l'eccezionalità tecnica dell'apparato.

"Siamo molto contenti che torinesi e turisti durante queste vacanze di fine anno possano nuovamente godere della straordinaria visione della Città dall'alto attraverso il suo monumento simbolo. L'ascensore della Mole è un meccanismo unico e particolarmente complesso a cui Gtt dedica una cura e un'attenzione particolari. Attraverso il lavoro dei tecnici e la collaborazione degli organismi preposti ai collaudi si è riusciti a riaprire prima del Natale, a beneficio di tutta la città" spiega Serena Lancione, amministratore delegato dell'azienda. "La riapertura dell'ascensore panoramico completa il percorso di visita al Museo Nazionale del Cinema - sottolinea Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema - e rende possibile apprezzare la complessa ma al tempo stesso elegante e svettante architettura della Mole Antonelliana. Così tutti i visitatori potranno nuovamente ammirare la città dall'alto, oltre che provare l'emozione del Vr, visitare la grande mostra Dario Argento The Exhibit e l'omaggio Le mani sulla verità. 100 anni di Francesco Rosi". (ANSA).