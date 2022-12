Fiom, si assumano precari o nelle fabbriche sarà conflitto

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Nei prossimi quattro anni la Fiom Cgil metterà al centro della sua iniziativa la lotta al precariato nelle fabbriche metalmeccaniche "perché per rilanciare Torino ci vuole un ricambio generazionale". L'esempio da seguire è quello della Fpt Industrial dove, nel 2023, saranno assunti a tempo indeterminato 400 lavoratori interinali. Se le aziende non lo faranno la Fiom è pronta al conflitto. E' la priorità indicata dal segretario generale della Fiom torinese, Edi Lazzi, che ha aperto il congresso, all'Environment Park, davanti a 150 delegati. "Siamo pronti a chiedere ai lavoratori di scioperare per difendere il lavoro dei loro figli,", ha detto Lazzi che ha messo al centro anche la questione salariale, le condizioni di lavoro, la retribuzione delle donne, la salute e la sicurezza nelle fabbriche.

"Stellantis - ha spiegato il segretario della Fiom - per noi rimane centrale. Il rilancio si può ottenere con nuovi modelli oltre alla 500 e alle Maserati e con le assunzioni. Ne servirebbero almeno mille. visto che a Mirafiori l'età media è di 56 anni. Noi continueremo a fare pressione. Una parte di MIrafiori può cambiare destinazione d'uso, ma bisogna chiedere a Stellantis un impegno decennale a portare volumi produttivi in grado di rilanciare il sito". Centrali per la Fiom anche l'aerospazio, dove serve "un tavolo permanente per fare chiarezza sul futuro occupazionale della Cittadella che nascerà tra corso Marche e corso Francia" e l'Iveco il cui piano per riportare la produzione di autobus in Italia "va monitorata".

Lazzi ha fatto anche un breve bilancio dei quattro anni passati "Siamo stati stati sulla coda del drago. Torino continua a stare male, si è impoverita. I Rapporti Rota la vedono scendere nelle classifiche europee e italiane e anche la ripresa post Covid è stata più lenta. Va bene diversificarsi, puntare sui grandi eventi, ma l'industria, in particolare quella dell'auto, deve rimanere centrale". (ANSA).