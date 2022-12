Ercole, Garola e Boglione nella squadra di Marsiaj a Torino

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - Gli imprenditori Chiara Ercole, amministratore delegato di Saclà, Giorgia Garola, amministratore delegato di Scam, e Marco Boglione, presidente di BasicNet sono stati designati quali nuovi vicepresidenti dell'Unione Industriali di Torino.

"Vorrei ringraziare Chiara Ercole, Giorgia Garola e Marco Boglione per aver accettato l'invito a far parte della mia squadra di Presidenza. Il loro contributo di idee ed esperienza sarà molto importante per rafforzare ulteriormente la capacità dell'Unione Industriali di supportare le imprese associate e le diverse filiere produttive del nostro territorio nell'affrontare le molte sfide poste dalla difficile congiuntura che stiamo vivendo".commenta il presidente Giorgio Marsiaj. (ANSA).