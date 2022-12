Daniela Foresto, da dieci anni fotografa dei volti di Torino

(ANSA) - TORINO, 19 DIC - L'hanno battezzata 'fotografa dei Vip'. Nella sua galleria alla Gran Madre, a Torino, sono passati Ennio Morricone, Giorgetto Giugiaro, Scamarcio, Massimo Boldi, Arturo Brachetti, Gaia De Laurentis, Giorgio Li Calzi, Valerio Binasco. Ma anche tante persone comuni, coppie, famiglie. Di ognuno ha immortalato, rigorosamente in bianco e nero, il volto, lo sguardo, cercando di svelare quello che si nasconde dentro.

Il mestiere di fotografa Daniela Foresto lo fa da dieci anni e la sua storia l'ha raccontata in un libro che s'intitola proprio così, 'Dieci'. Lei, però, è fotografa dalla nascita, il suo teleobiettivo non lo ha mai lasciato a casa. "Fare ritratti è sempre stata la mia grande passione, mi ritengo una ritrattista dentro. Faccio solo ritratti" spiega. "L'essere umano per me è fondamentale. Il ritratto è una connessione importante con la persona che hai davanti. Cerco di creare un legame, per potere restituire a ognuno un ricordo. Con l'aggiunta naturalmente della mia cifra stilistica". Una dote innata, insomma, ma un maestro c'è stato, anche se Daniela preferisce non dire il nome. "Un artista importante che, come tutti i maestri, mi ha ispirato, mi ha dato spunti di riflessione. Tutto il resto è venuto da sé", racconta. E c'è un altro particolare autobiografico che le piace ricordare. "E' stato il mio ex marito a regalarmi la prima reflex, insieme a un libro di Marlene Dietrich. Mi disse che quando mi vedeva con la macchina fotografica al collo si commuoveva. Sul libro c'era la dedica 'a una donna speciale come lei'". Programmi per il futuro? "Andare in giro per l'Italia a fare piccoli ritratti espresso. L'ho fatto quest'estate con il mio tour Miniportrait" spiega Daniela che ha un sogno nel cassetto. "Vorrei avere una casa studio sul mare, non in un'isola sperduta, ma in un luogo dove sia possibile anche ricevere persone e lavorare". (ANSA).