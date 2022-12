Ambiente: 550 nuove piante in 3 anni a Casale Monferrato

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 19 DIC - Terminata anche la piantumazione al Palazzetto. "Un'importante eredità di qualità dell'aria e bellezza per le nuove generazioni". Così il sindaco Federico Riboldi commenta l'impegno per rendere sempre più verde e salutare Casale. Come già reso noto da Ispra, studi passati e presenti evidenziano, infatti, gli effetti negativi causati dall'inquinamento, in particolare quello dell'aria, sull'ambiente e l'uomo, mostrando una stretta relazione tra gli inquinanti (ad esempio, ozono e particolato atmosferico) e gravi patologie come quelle cardio e cerebro-vascolari e polmonari.

Con elevati costi sociali ed economici che ne possono derivare.

Recenti ricerche confermano e promuovono, inoltre, il ruolo che il verde può rivestire nel migliorare la qualità ambientale, attraverso i cosiddetti servizi ecosistemici.

Spaziano dal miglioramento del paesaggio, a benefici di natura sociale e ricreativa e non ultimo funzionali controllando, ad esempio, lo scorrimento delle acque superficiali e lo stoccaggio di carbonio e dei nutrienti nel suolo, permettendo la riproduzione di piante e migliorando il microclima e la qualità dell'aria, particolarmente in ambiente urbano. "Concretezza per riportare Casale in testa", sottolinea il primo cittadino. Una scommessa importante nella città dell'ex Eternit. (ANSA).