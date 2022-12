Un anno fa crollo gru a Torino, ricordate le tre vittime

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - A un anno esatto dal crollo della gru in un cantiere edile a Torino, in via Genova, è stata scoperta oggi una targa in memoria delle tre vittime sul lavoro: Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52 anni, Marco Pozzetti, 54 anni. Alla cerimonia, fra i rappresentanti delle istituzioni, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, la presidente e il vicepresidente del consiglio comunale, Maria Grazia Grippo e Domenico Garcea, e il vicepresidente del Consiglio regionale, Daniele Valle.

"È passato e il nostro dovere non è soltanto quello di ricordare Filippo, Roberto e Marco, - ha detto Lo Russo - ma anche e soprattutto quello di impegnarci a fondo perché fatti del genere non si ripetano più, in nessun caso. Lo dobbiamo alle tante persone che hanno perso la vita e ai loro familiari".

"Non posso neanche immaginare - ha osservato Valle - cosa provino le famiglie, ma con questa targa commemorativa diamo un simbolo alla perdita, consapevoli che nessuno restituirà questi figli, mariti, fratelli". (ANSA).