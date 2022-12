Protezione e Sport, ad Area X il campione di surf Fioravanti

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - Non è solo il miglior surfista italiano ma può stare a pieno titolo nell'olimpo mondiale di questo sport, che lo vedrà l'anno prossimo di nuovo nel Championship Tour di World Surf League con i migliori al mondo, con l'obiettivo olimpico di Parigi 2024. Leonardo Fioravanti, il venticinquenne atleta romano che ad ottobre è salito sul gradino più alto del podio nella quinta tappa delle Challenger Series a Ericeira, in Portogallo, è il protagonista della nuova puntata di 'Protezione e Sport', il talk con i campioni promosso da Area X, il primo spazio esperienziale dedicato alla cultura della protezione realizzato da Intesa Sanpaolo Assicura nel centro di Torino.

Fioravanti parlerà della sua grande passione sportiva e di protezione con il giornalista Massimo Caputi. L'appuntamento è per il 19 dicembre alle ore 12 in streaming su areax.info e su ANSA.it. (ANSA).