Borghetto Borbera, cambia sede Museo di Babbo Natale

(ANSA) - BORGHETTO DI BORBERA (ALESSANDRIA), 18 DIC - Inaugurata oggi - in occasione della Festa di via Caminata - la nuova sede del Museo del Babbo Natale a Borghetto in Val Borbera (Alessandria). Aperto nel 2017 nella casa privata dei coniugi Giovanna Clerici e Valter Cecchini, imprenditori di 'Area Qualità (campo medico) è stato riallestito nell'ex Sala Formazione della loro associazione 'AQ Luogo d'incontri APS', in via Roma 151.

Il Museo ospita oltre 630 esemplari di Babbo Natale provenienti da tutto il mondo, di dimensioni e materiali vari: dalla resina al legno, dalla plastica al vetro di Murano, fino a uno realizzato con una stampante 3D. Alcuni sono stati comprati, molti donati ad arricchire una collezione che, ora, Giovanna e Valter hanno deciso di condividere, E' visitabile per tutto dicembre. (ANSA).