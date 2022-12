Vino: associazione produttori, Nizza docg crescita continua

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Tempo di bilanci per i Produttori del Nizza docg che hanno chiuso l'anno del ventennale dell'associazione, con un palinsesto di eventi in Italia e all'estero. "Il Nizza sta crescendo, di anno in anno, in diffusione sui mercati, in qualità e in notorietà e per questo è fondamentale coinvolgere i professionisti del vino di grandi città Italiane ed estere. La mission - spiega il presidente, Stefano Chiarlo - è quella di far crescere sempre di più la conoscenza e il valore della nostra denominazione e per farlo è fondamentale raccontare la nostra storia in piazze importanti e di rilievo, con una radicata tradizione enogastronomica, un forte ruolo di ambasciatrici del Made in Italy e dal respiro internazionale".

Il Nizza docg è prodotto nel territorio di 18 Comuni, i produttori associati sono 81. Il calendario di eventi per il ventennale dell'Associazione Produttori è stato ideato e realizzato dall'Associazione Produttori del Nizza grazie al supporto del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, titolare della tutela, vigilanza e promozione, che è capofila del progetto. (ANSA).