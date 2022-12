Ucraina: cinema e guerra, dissidente Dolin a Torino

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Anton Dolin, critico cinematografico e dissidente russo, è l'ospite della tavola rotonda organizzata lunedì 19 dicembre (alle ore 18) al cinema Massimo di Torino, sul tema della capacità del cinema di leggere il conflitto in Ucraina. L'iniziativa, nell'ambito del festival Sotto18, è organizzata da Ancci (Associazione Nazionale Circoli Cinematografici Italiani), in occasione dei 35 anni della rivista Filmcronache, in collaborazione con Aiace (Associazione Italiana Amici del Cinema d'Essai) e con Acec (Associazione Cattolica Esercenti Cinema).

Con Dolin ci saranno Paolo Perrone, direttore della rivista Filmcronache, lo storico Marco Buttino e la studiosa di lingua e letteratura russa Eugenia Gaglianone. Prima dell'incontro verrà proiettato il film 'Il naso o la cospirazione degli anticonformisti' (Russia 2020), firmato da uno dei maestri dell'animazione sovietica e russa, Andrey Khrzhanovsky e introdotto da Eugenia Gaglianone.

. L'ingresso è libero. (ANSA).