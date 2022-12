Musei: Castello Rivoli, doppia festa per Natale e 38° anno

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Domenica di festa e attività speciali al Castello di Rivoli, il 18 dicembre, per Natale e il 38° compleanno del primo museo d'arte contemporanea in Italia.

Alle 12 è previsto il saluto del sindaco Andrea Tragaioli, il programma prosegue con una visita guidata speciale con il direttore del Museo, Carolyn Christov-Bakargiev, fino a esaurimento dei posti. Alle 13 brindisi in caffetteria. Alle 11 e alle 16 'Fare Luce. Speciale Weekend'Arte per le famiglie' a cura del Dipartimento Educazione; biglietto a 4,50 euro per bambini e adulti, gratuito 0-3 anni, Abbonamento Musei, Passaporto Culturale e per i residenti a Rivoli.

Alle 16 visita guidata storica con AlessIa Giorda, dal titolo L'Appartamento di Vittorio Amedeo II. Decorazioni alla 'antica' per il nuovo Re Visita guidata storica con Alessia Giorda; a seguire 'Merenda Reale' in caffetteria. Biglietto a 6,50 euro + 12 euro per la Merenda Reale.

Inoltre alle ore 11, 14 e 16 visite guidate gratuite alle mostre Olafur Eliasson: Orizzonti tremanti ed Espressioni con frazioni, condotte dalle Artenaute del Dipartimento Educazione Il 18 dicembre, infine, gli articoli del Bookshop saranno proposti con uno sconto del 25% (ANSA).