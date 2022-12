Torino: pari in amichevole contro l'Almeria

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Termina con un pareggio per 1-1 la seconda e ultima amichevole del Torino in Spagna. I granata vanno in vantaggio con Schuurs a fine primo tempo, poi a due minuti dal 90' subiscono il pari definitivo di Ramazani. La squadra di Ivan Juric concluderà domani il ritiro in terra spagnola a San Pedro del Pinatar, poi farà ritorno sotto la Mole per riprendere la preparazione al Filadelfia. (ANSA).