Prima Industrie: Negri è il nuovo amministratore delegato

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Giovanni Negri sarà il nuovo amministratore delegato di Prima Industrie con "ampi poteri decisionali". Lo ha deciso il consiglio di amministrazione che ha varato la nuova governance dopo l'acquisto da parte dei fondi e in vista del lancio dell'opa obbligatoria. Il cda ha preso atto della rinuncia alle deleghe da parte di Ezio Giovanni Basso, fino a oggi amministratore delegato. Basso continuerà, peraltro, a cooperare con la società affiancando il nuovo amministratore delegato "per un ordinato passaggio di consegne".

Il cda ha attribuito al presidente Gianfranco Carbonato "deleghe operative in sostituzione dei poteri esistenti".

Carbonato mantiene pertanto il ruolo di presidente esecutivo. Il vice presidente Domenico Peiretti invece ha rinunciato alle proprie deleghe e assume il ruolo di vicepresidente non esecutivo.

Basso manterrà "il compenso fisso sino alla naturale scadenza della carica e, in coerenza con quanto previsto dalla politica sulla remunerazione, la componente variabile riferita all'anno 2022 e, in funzione del periodo di carica, anche l'eventuale attribuzione dell'incentivo azionario a medio lungo termine, valorizzato monetariamente in funzione del prezzo di offerta". (ANSA).