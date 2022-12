Piero Angela, un murales alto 10 metri nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Un muro alto circa 10 metri nel cuore di Nichelino (Torino) con un murales dedicato a Piero Angela. In poche ore la foto ha fatto il giro del web, soprattutto dopo la visita a sorpresa di Alberto Angela qualche giorno fa.

L'opera di arte figurativa in iperrealismo, realizzata dal maestro Davide Andreazza con l'aiuto di Karim Cherif, apre il secondo capitolo di Nichelino Lights Up, percorso di arte urbana nato dai ragazzi del territorio di Urban Lab per colorare e riqualificare i muri della città all'interno di un più ampio progetto di educativa di strada e protagonismo giovanile.

Il murales sarà inaugurato il 22 dicembre dal sindaco di Nichelino, Giampietro Tolardo, e dall'assessore alle Politiche giovanili, Fiodor Verzola. Saranno presenti anche gli artisti Davide Andreazza e Karim Cherif.

"Piero Angela è stato e continua a essere una figura importantissima per gli italiani - commentano il sindaco e l'assessore -. È il papà della divulgazione scientifica, con le sue trasmissioni televisive ha saputo avvicinare il grande pubblico alle meraviglie della cultura e della scienza con la grandissima capacità di coinvolgere tutte le generazioni. Quark, Superquark, Ulisse, sono patrimonio di tutte e tutti. Sono questi i motivi che ci hanno spinti a dedicare il primo murales della seconda edizione di Nichelino Lights Up a Piero Angela".

(ANSA).