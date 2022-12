Paratissima Factory, si chiude terzo ciclo alla Cavallerizza

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Negli spazi del complesso della Cavallerizza, Paratissima ospita fino al 18 dicembre "Paratissima Factory - The Exhibition III". I protagonisti sono i vincitori del III ciclo di Paratissima Factory, dieci artisti under 36 che per tre mesi hanno lavorato a stretto contatto in Cavallerizza, definendo e realizzando i loro personali progetti artistici. Partecipano alla mostra gli artisti vincitori del Premio Torino Creativa per Paratissima con i progetti realizzati al Cortile del Maglio. La mostra è a cura di Stefania Dubla, vincitrice della residenza per curatori.

Paratissima Factory nei tre cicli ha raccolto 113 candidature, di cui 21 internazionali, selezionando 24 artisti e 4 curatori in residenza e 6 atelier. Tra le due mostre di restituzione, tenutesi a maggio e settembre 2022, e i frequenti open studios rivolti al pubblico, Paratissima factory ha registrato oltre 1000 visitatori.

Il progetto Torino Creativa per Paratissima è il frutto della collaborazione fra la Città e Paratissima, sancito dal protocollo d'intesa siglato nel settembre del 2021 fra i due enti. "La collaborazione con Paratissima è un ulteriore tassello strategico che vuole dare valore a giovani creative e creativi torinesi, mettendoli concretamente al centro della vita culturale e creativa della Città. I progetti scaturiti dalle attività di Torino Creativa, durante quest'anno, avranno quindi la possibilità di avere maggiore visibilità" spiega Carlotta Salerno, assessora alle politiche educative e giovanili del Comune di Torino. (ANSA).