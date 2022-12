Neve: Lo Russo, piano vecchia amministrazione va rivisto

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - "Sicuramente è una situazione che non ci soddisfa del tutto. Il piano neve che era stato predisposto negli anni scorsi dalla precedente amministrazione è evidente che non ha funzionato come avrebbe dovuto. Questo è un elemento che ci consente di fare delle valutazioni migliorative". Così, a margine di un evento con i volontari, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito dei disagi che si sono registrati ieri a causa della nevicata.

"Ci sono situazioni che sono funzionate adeguatamente e molte altre no - aggiunge - ed è su queste cose che lavoreremo per adeguare il piano neve che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione e che evidentemente, così come è stato impostato negli anni passati, non funziona come dovrebbe". (ANSA).