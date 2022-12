Neve: Foglietta, non ho dormito per seguire sgombero Torino

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - "Non ho dormito per seguire i lavori, la situazione sta migliorando". Così l'assessora comunale di Torino con delega alla Viabilità invernale, Chiara Foglietta, parlando dello sgombero della neve in città, dopo le precipitazioni di ieri, a margine di un incontro di Legambiente.

"Complice lo sciopero - ha aggiunto a proposito del fermo di ieri di una serie di sigle sindacali -, la situazione è stata più problematica del solito. Oggi - conclude - ci sarà il sole.

Chiedo scusa per i disagi". (ANSA).