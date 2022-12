Neve: bus fuori strada a Alessandria,intervento vigili fuoco

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 DIC - In esaurimento da ieri sera gli interventi dei vigili del fuoco dopo le precipitazioni nevose del pomeriggio. Tra gli ultimi, la messa in sicurezza di un autobus lungo la strada provinciale 80, uscito di strada a Pietra Marazzi - pochi chilometri da Alessandria - diretto a Bassignana nel Valenzano: come riferito dalla sala operativa provinciale, nessun ferito grave. Ancora qualche criticità in serata sull'A26 Genova-Gravellona nel tratto tra Alessandria e Ovada, al confine con la Liguria. In particolare, segnalata dalla Polstrada di Belforte Monferrato la formazione di ghiaccio sulla corsia nord, 3 chilometri prima del capoluogo di provincia. Terminato il regime di safety car verso Genova, poco dopo Ovada, per ripristinare il fondo stradale dopo la formazione di buche. Sulla viabilità ordinaria, riaperta la Provinciale 30 a Gavonata di Cassine dopo il recupero del mezzo pesante che si era intraversato tra strada e ferrovia. Dalla Questura e dalla protezione civile resta la raccomandazione alla massima prudenza. "Accettate il consiglio, fate attenzione, uscite solo se necessario e usate il buon senso, quello del 'buon padre di famiglia". (ANSA).