Neve a Torino, circa 600 operatori per lo sgombero

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Una decina di mezzi spandisale per interventi sulla piccola viabilità, 250 netturbini e 300 spalatori per lo sgombero di neve e ghiaccio e per la messa in sicurezza dei punti più critici per i pedoni, come gli accessi a scuole, agli ospedali, i passaggi pedonali e le aree mercatali.

È quanto messo in campo da Amiat e dalla Città di Torino questa mattina per far fronte alle conseguenze della nevicata che ha visto cadere sulla città una decina di centimetri di neve in pianura.

Già dal pomeriggio di ieri Gtt ha inoltre attivato 12 squadre di spalatori, più di 100 in tutto, per provvedere allo spargimento di sale e alla pulizia delle fermate. "In città il servizio è sempre stato attivo - precisa Gtt -, anche se la regolarità dei passaggi ha risentito delle condizioni meteorologiche e dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali Cgil e Uil dalle 18 alle 22. Solamente le linee collinari hanno subito deviazioni e ritardi legati al necessario montaggio delle catene da neve. Oggi la situazione è tornata regolare su tutta la rete e si sta proseguendo con l'attività di pulizia delle fermate".

La Città precisa che complessivamente sono state circa 2.000 le tonnellate di sale sparso sulle strade della città, già dai giorni precedenti l'evento nevoso: nella notte di martedì è stato effettuato un intervento di insalamento preventivo della grande viabilità e della collina e nella notte un intervento sulla media e piccola viabilità. Le operazioni di insalamento su tutte le strade - conclude il Comune - saranno ripetute anche nella prossima notte". (ANSA).