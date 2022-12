Musica: Collisioni porta Sfera Ebbasta ad Alba

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Sfera Ebbasta sbarca ad Alba, sarà la sua unica data in Piemonte. Il cantante si esibirà in piazza Medford l'8 luglio 2023 nell'ambito del Summer Tour sul palco di 'Tutto Normale', la giornata giovani di 'Collisioni' organizzata con banca d'Alba. La città piemontese si prepara così ad accogliere l'artista italiano di maggior successo, tanto che anche nel 2022 è stato il più ascoltato in Italia su Spotify, la nota piattaforma di musica. "Dopo il grande successo della scorsa estate, per la città e per i giovani, siamo lieti di tornare a collaborare per la realizzazione della terza edizione della giornata giovani di Collisioni e Banca d'Alba" le parole del presidente della banca, Tino Cornaglia. (ANSA).