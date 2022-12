Le immagini dello spazio diventano un'installazione

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Un potente telescopio spaziale che dà informazioni scientifiche, ma anche affascinanti immagini di spirali, jet, anelli. Nascono da qui l'installazione e la performance del collettivo artistico Spime.Im negli spazi della Cavallerizza Reale. L'evento è inserito nella programmazione di "UniVerso - Un osservatorio permanente sulla contemporaneità" dell'Università di Torino, con il festival avant-pop torinese C2C che celebra il ventennale.

"Grazie al suo specchio da 6.5 metri di diametro - ha spiegato Davide Gandolfi, professore di Astrofisica del Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino - il James Webb Space Telescope (Jwst).sta studiando le galassie più lontane, le prime ad essersi formate nella storia dell'universo dopo il Big Bang. Il suo occhio infrarosso ci permette di osservare attraverso le polveri interstellari, mostrandoci come nascono e muoiono le stelle. Grazie a Jwst siamo in grado di studiare in dettaglio la composizione chimica e la fisica delle atmosfere dei pianeti attorno ad altre stelle, cercando molecole che potrebbero essere le tracce di forme di vita extraterrestre".

Lanciato il giorno di Natale del 2021 dalla Guyana Francese, il telescopio è l'osservatorio spaziale più potente mai costruito dall'uomo, nato dalla collaborazione tra l'agenzia spaziale europea (Esa), quella statunitense (Nasa) e quella canadese (Csa). Posto a una distanza di 1.5 milioni di chilometri dalla Terra, Jwst sta scrutando il cosmo vicino e lontano, con una capacità straordinaria, superiore a quella del suo famoso predecessore, il telescopio spaziale Hubble. (ANSA).