Juve parte per Londra, Allegri chiama tanti giovani

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - La Juventus è in partenza per l'Inghilterra e domani i bianconeri saranno di scena a Londra: alle 19 (ora italiana) infatti la squadra sfiderà l'Arsenal in amichevole. Il tecnico Massimiliano Allegri non ha convocato nessun reduce dal Mondiale e ha lasciato a Torino anche gli acciaccati Chiesa, Bonucci, Cuadrado e De Sciglio, oltre a Pogba, atteso in Qatar per la finalissima della sua Francia.

Tra i convocati figurano tanti ragazzi di Primavera e Next Gen, che avranno l'obiettivo di provare a impressionare l'allenatore toscano. (ANSA).