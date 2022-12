Ecco Imaginiarum, la nuova piattaforma di Camera

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Pensare il mondo per immagini. E l'obiettivo di Imaginarium, una piattaforma di educazione all'immagine per ampliare il proprio sguardo sul mondo attraverso la fotografia, ideata da Camera - Centro Italiano per la Fotografia con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo. Unico in Italia, il nuovo strumento rivolto a studenti dai 6 ai 18 anni, docenti delle scuole primarie e secondarie e Professionisti che lavorano con i giovani in ambito educativo e culturale, adotta la fotografia come strumento educativo utile all'analisi e alla conoscenza del mondo. "I nostri obiettivi sono ambiziosi - spiega Walter Guadagnini, direttore di Camera -: condividere contenuti di approfondimento sulla fotografia e sulla sua storia, favorire esperienze digitali immersive relative alle nostre mostre, ma anche provare a immaginare l'educazione di domani attraverso la ricerca e la sperimentazione, creare una comunità composta da insegnanti, studenti, artisti e appassionati, per rendere la conoscenza della fotografia accessibile a tutti".

Si tratta del primo step di un progetto più articolato, che coinvolgerà nel prossimo futuro un pubblico ancora più ampio. La sezione della piattaforma dedicata alle scuole è stata progettata con l'intento di dotare i docenti di uno strumento pratico che li consentirà di condurre in classe, in totale autonomia, lezioni di educazione all'immagine, attraverso percorsi tematici integrati da video, podcast e giochi interattivi. (ANSA).