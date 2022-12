Annuario Ferrari 2022, 4 copertine per l'anno di Maranello

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Nel 75/0 anniversario dell'azienda l'Annuario Ferrari per la prima volta si è fatto in quattro.

Tante sono infatti le copertine della pubblicazione per rappresentare le diverse anime del Cavallino: dall'ultima nata della gamma Gt, la Purosangue, alla F1-75, la monoposto che ha chiuso il Mondiale di F1 al secondo posto sia tra i piloti con Leclerc che tra i Costruttori, dalla 499P, l'hypercar che debutterà nel 2023 nella top class del Fia World Endurance Championship, alla collezione Spring Summer 2023.

L'Annuario come da tradizione si apre con l'editoriale del presidente John Elkann, che ricorda le grandi novità che attendono la Ferrari e la grande crescita che c'è stata nei suoi 75 anni di storia. "Da allora, quella piccola fabbrica è cresciuta sia in termini di dimensioni sia come numero di persone - spiega Elkann - e questa espansione prosegue tuttora.

Quest'anno abbiamo dato inizio ai lavori di ampliamento che comprendono, tra l'altro, la realizzazione di un innovativo impianto di verniciatura e del nuovo 'e-building', dove verranno prodotti i motori destinati alla nostra prima vettura completamente elettrica, che sarà presentata nel 2025. Il nostro incessante cammino verso l'elettrificazione ha rappresentato uno dei temi chiave del nostro piano strategico, 'Pushing the Boundaries' (Superare i Limiti), presentato in occasione del Capital Markets Day. Un evento clou del nostro calendario in cui, al cospetto di un pubblico globale composto da analisti, investitori e media che ci hanno raggiunto a Maranello, abbiamo confermato il nostro impegno per ottenere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2030 e lanciare 15 nuovi modelli tra il 2023 e il 2026".