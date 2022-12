Sciopero Piemonte: Cgil e Uil, alte adesioni tutti i settori

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Sono alte in tutti i settore, secondo i primi dati della Cgil e della Uil, le adesioni allo sciopero generale del Piemonte contro la manovra del governo Meloni. Nelle fabbriche Stellantis ha partecipato alla protesta - in base ai dati sindacali - oltre il 50% dei lavoratori delle Carrozzerie con il fermo totale delle linee e il 40% alle Meccaniche, il 70% a Verrone (Biella). L'adesione è dell'80% all'Avio di Borgaretto, del 90% alla Lear, del 70% alla Valeo, del 70% alle Industrie Merlo di Cuneo, dell'85% alla Dana Graziano. Ha scioperato il 90% dei lavoratori della Pirelli, il 30% dei dipendenti della Città della Salute, il 60% nella grande distribuzione e il 50% nel commercio diffuso, il 100% di quelli delle mense scolastiche di Biella.

"I primi dati ci dono che lo sciopero sta riuscendo, la manovra del governo Meloni non convince i lavoratori e le lavoratrici. E' solo l'inizio della mobilitazione, non ci fermeremo finché non otterremo risultati", commenta Giorgio Airaudo, segretario generale della Cgil Piemonte. "Questa manovra aumenta il precariato, reintroduce i voucher, non si rivalutano le pensioni. Abbiamo in Piemonte i pronti soccorsi che stanno esplodendo e non abbiamo il personale perché non sono previste risorse per nuove assunzioni di infermieri, medici, personale amministrativo. Non ci sono risposte né sulla salute né sulla sicurezza dei cittadini". (ANSA).