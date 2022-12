Sciopero generale: sindacati in piazza a Biella contro manovra

(ANSA) - BIELLA, 15 DIC - Sit-in stamattina di Cgil e Uil in piazza Santa Marta a Biella per protestare contro la manovra di bilancio. "Un provvedimento sbagliato che va a colpire le fasce deboli del Paese e premia l'evasione fiscale" sono state le paole dei segretari Maria Cristina Mosca della Uil Biella e di Lorenzo Boffa della Cgil Biella.

In mattinata erano stati organizzati anche volantinaggi fuori dall'ospedale di Biella e dalle scuole della città.

I temi caldi sono le future pensioni, il reddito di cittadinanza e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

