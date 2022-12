Politecnico Torino, è online il nuovo sito web

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Una navigazione più chiara e intuitiva, un design contemporaneo, adattabile a tutti i dispositivi, contenuti più ricchi e maggiormente integrati tra loro e un motore informatico all'avanguardia. Il nuovo sito del Politecnico di Torino, pubblicato online questa mattina, è uno strumento completamente rinnovato.

"Circa 30 anni fa nasceva il World Wide Web e da subito il nostro Ateneo si è affacciato a questo nuovo mondo con un sito che nel tempo si è stratificato e arricchito, ma che oggi sentivamo la necessità di ripensare da zero, per riuscire a rendere disponibile per tutti, non solo i nostri pubblici tradizionali, la grande ricchezza di informazioni e di contenuti di un Ateneo come il nostro", spiega il rettore Guido Saracco.

"Credo che non esista un'altra istituzione che presenta una mole di contenuti così ampia e così variegata come un'Università, un'istituzione che si rivolge a pubblici molto differenti: dagli studenti e futuri studenti, fino al mondo della ricerca, delle istituzioni e delle aziende, per arrivare alla società in senso ampio. Con questo progetto, che ha richiesto più di due anni di impegno e che ha coinvolto l'intera comunità politecnica prima con questionari, focus group e interviste, poi con la scrittura di oltre 2.000 pagine web da parte di più di 100 redattori, siamo sicuri di offrire un servizio molto migliorato ai nostri utenti e siamo anche sicuri che attrarremo con maggior efficacia chi ancora non ci conosce", aggiunge il delegato del rettore per la Cultura e la Comunicazione Juan Carlos De Martin. (ANSA).