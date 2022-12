Neve: nell'Alessandrino criticità su strade per gelicidio

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 DIC - Provincia di Alessandria imbiancata, come da allerta gialla Arpa, a cominciare dal capoluogo. All'opera gli spargisale di Amag Ambiente sulle strade comunali, pronti a intervenire gli spazzaneve. Da Comune e protezione civile la raccomandazione di utilizzare le auto solo in caso di stretta necessità. E proprio per la viabilità registrati disagi. Strada Provinciale 30, al km 17+300, in località Gavonata di Cassine, chiusa in entrambe le direzioni per rimozione di un mezzo pesante messo di traverso tra strada e ferrovia; sospeso anche traffico convogli. Sempre sulla 30 problemi anche a Terzo. Vigili del fuoco intervenuti al quartiere Cristo, verso la periferia di Alessandria, per la messa in sicurezza di un furgone uscito dalla carreggiata. Un automobilista ha perso il controllo della propria vettura sull'ex Statale 10, impegnando la rotonda che porta a Quargnento.

Monitorato l'Ovadese, soprattutto per il fenomeno della pioggia ghiacciata, già registrata nel Parco Capanne di Marcarolo nel comune di Bosio, in Alta Val Lemme. Verso l'Astigiano problemi sulla salita di Carentino, in direzione Alessandria, per mezzi pesanti in difficoltà. Più leggere le criticità sulle autostrade. In A26 Genova-Gravellona, al confine con la Liguria, polizia stradale di Belforte Monferrato impegnata nei rilievi di piccoli incidenti anche a causa di pneumatici non adeguati alle condizioni meteo e a quelle del fondo stradale. Risolto, invece, il sinistro in A21 Torino-Piacenza, tra Alessandria Est e Ovest, in direzione del capoluogo piemontese. (ANSA).