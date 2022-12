Neve: auto finisce nel naviglio a Ivrea, conducente in salvo

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Due interventi dei vigili del fuoco in Canavese, nel corso della serata, a causa della neve. Il primo a Ivrea, in regione Campasso, dove un uomo di 55 anni residente a Torino, alla guida della propria Fiat Punto, ha imboccato una strada sterrata ed è finito nella acque del canale naviglio. Soccorso dai vigili del fuoco è stato poi affidato al personale medico. Praticamente illeso, se l'è cavata con un principio di ipotermia. A Candia Canavese, invece, lungo la statale 26, un camion e due bus di linea sono rimasti bloccati in un tratto in salita, intraversati sulla carreggiata. La circolazione è stata bloccata in entrambe le direzioni per circa due ore per permettere il recupero dei mezzi. (ANSA).