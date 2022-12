Messa di Natale per le Fiamme gialle di Asti

(ANSA) - ASTI, 15 DIC - Alla Collegiata di San Secondo ad Asti una rappresentanza di militari della Guardia di Finanza - in servizio e in congedo - ha assistito alla celebrazione della Santa Messa in preparazione al Natale, officiata dal Vescovo, Monsignor Marco Prastaro, alla presenza del Prefetto, Claudio Ventrice, del sindaco e presidente della Provincia, Maurizio Rasero, del Procuratore della Repubblica, Biagio Mazzeo, del vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso. (ANSA).