A Torino livello giallo del piano neve

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - "Raggiunto il livello giallo del piano neve con una precipitazione nevosa tra i 6 e i 10 centimetri. La nevicata a Torino proseguirà ancora nelle prossime ore". A spiegarlo, attraverso i social, l'assessora comunale con delega alla Viabilità invernale, Chiara Foglietta.

"In pianura dalle 12 - informa - sono usciti 13 mezzi spandisale, mentre dalle 15 i primi mezzi spazzaneve: 52 mezzi con lame per la grande viabilità, 44 per la media viabilità, 29 nel centro cittadino. Sulla collina - aggiunge - sono operativi 64 trattori con lame e spandisale". L'assessora precisa poi che "il sale era già stato distribuito preventivamente nelle serate e nottate precedenti l'evento nevoso di oggi sia in pianura sia in collina. E' inoltre attiva l'unità di coordinamento operativo e dalle 15 il numero verde di Amiat dedicato e il personale della Città è uscito per monitorare la situazione e avvisare tempestivamente l'unità". Nonostante l'attivazione del piano neve, a causa delle abbondanti precipitazioni si segnalano disagi in diverse zone della città.

A Torino Gtt ha attivato 12 squadre di spalatori per provvedere allo spargimento di sale e alla pulizia delle fermate. In città il servizio è pienamente operativo anche se risente delle condizioni metereologiche. Le linee collinari di Torino potrebbero subire delle variazioni di percorso. Si registrano limitazioni e ritardi per le linee extraurbane che collegano le zone di Canale, Alba e San Damiano d'Asti. (ANSA).