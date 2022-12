Incidente Alessandria: serrande abbassate per funerali ragazza

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 DIC - Una città in lutto per i funerali di Denise Maspi, 15 anni, la più giovane delle tre vittime dell'incidente di domenica alla periferia di Alessandria, vicino al passaggio a livello di Cantalupo. Nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, al quartiere Cristo, anche gli assessori comunali Giovanni Berrone e Maria Cornara, oltre al consigliere Valerio Vanin, in rappresentanza dell'intera assemblea di Palazzo Rosso. Diversi i negozi con le serrande abbassate, alcuni con il nastro nero sulle vetrine, un piccolo gesto per rendere omaggio a chi non c'è più. Anche davanti alla Prefettura un minuto di silenzio dal presidio Cgil e Uil in sciopero contro la manovra finanziaria. (ANSA).