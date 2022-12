Guardia di Finanza scopre fabbrica del falso a Porta Palazzo

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Una vera e propria fabbrica del falso è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino in uno stabile del centro storico. Un'abitazione, nel quartiere di Porta Palazzo, era stata trasformata in un laboratorio di sartoria abusivo nel quale venivano realizzati capi di abbigliamento recanti noti brand della moda, confezionati e distribuiti nei mercati rionali della città. Due persone di origini senegalesi sono state denunciate per reati contro l'industria e il commercio. All'arrivo dei finanzieri hanno provato ad impedire l'accesso ai militari e hanno tentato inutilmente di disfarsi della merce, utilizzando una porta secondaria.

L'intervento dei Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego è scaturito da una segnalazione. Nell'alloggio erano presenti le attrezzature necessarie alla produzione, quali macchine da cucire, stiratrici, oltre 360 mila metri di filato acrilico e cotone per confezionamento. Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti migliaia di imballi, etichette e loghi utili al successivo confezionamento e anche numerosi prodotti medicinali pericolosi (inibitori della fosfodiesterasi), destinati alla vendita. (ANSA).