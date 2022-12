Droga: operazione carabinieri sotto portici di via Nizza

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Operazione antidroga dei carabinieri di Torino che hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare per dodici uomini di origine senegalese, gambiana e malese, (tre in carcere e nove divieti di dimora), emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo su richiesta dalla procura. Sono accusati oltre 700 cessioni tra cocaina, crack ed eroina.

L'operazione è stata condotta sotto i portici di via Nizza, dove i pusher spacciavano alla luce del giorno, davanti ai negozi. Dalle indagini, condotte dai carabinieri della stazione San Salvario, è emerso anche che gli spacciatori usavano delle vedette per eludere i controlli delle forze dell'ordine. Secondo gli inquirenti i fatti sarebbero stati commessi dal febbraio al luglio di questo anno.

L'operazione ha avuto il supporto del Primo Reggimento Carabinieri Piemonte, del Nucleo Cinofili di Volpiano e del Nas di Torino. (ANSA).