Crisi climatica: runner Alotto, 200 km lungo il Mekong

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Dal 16 dicembre Oliviero Alotto, responsabile di Slow Food Torino, farà tappa in Laos, lungo il fiume Mekong per documentare. in un itinerario di 200 chilometri, gli effetti della crisi climatica in questa parte del pianeta. L'iniziativa fa parte della campagna #RunBefore2030, portata avanti con Slow Food: si tratta di una serie di corse in solitaria senza sosta, un'iniziativa nata tre anni fa per raccontare e documentare le cause della crisi climatica in luoghi simbolo. Tre anni fa Alotto era stato in Groenlandia per una tappa di 250 chilometri per testimoniare lo scioglimento dei ghiacci.

Ora correrà il corso del Mekong da Paxse a Muang Kong.

"Voglio far innamorare le persone di questi luoghi e invitarle a difenderli. Una denuncia verso una politica ambientale fatta di parole e pochi fatti, come dimostra la recente Cop27, e uno stimolo per tutti noi affinché con i nostri comportamenti quotidiani possiamo contribuire a limitare i danni di questa terribile crisi climatica. Il delta del fiume Mekong è messo a dura prova, uno dei luoghi più fertili del mondo rischia seriamente di non essere più produttivo: il deserto avanza in molte parti del pianeta. Non possiamo più aspettare, bisogna agire".

Nel viaggio in Laos, Alotto è supportato da Slow Food Torino e da una serie di sponsor privati. (ANSA).