Vigili del Fuoco: Bennardo, emozionato per questo incarico

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - "Sono contento ed emozionato. E' la città dove sono nato e cresciuto, ho iniziato qui a fare il vigile del fuoco. Per 12 anni ho fatto il funzionario, oltre a 3 anni da vicario. Torino mi ha forgiato e ho portato negli altri comandi di Savona, Prato e Cuneo l'esperienza che è stata fatta in questa città". Non nasconde la gioia Vincenzo Bennardo il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Torino, durante un incontro con i giornalisti. In cima ai suoi obiettivi per questo mandato, dice Bennardo, c'è il miglioramento del "sistema di risposta del soccorso, che è già efficiente ma necessità di stare al passo con i tempi". "Cambia la tecnologia, mutano gli scenari e la realtà locale - spiega - Per esempio il lockdown aveva cambiato gli scenari di contaminazione, costringendoci ad intervenire in contesti difficili". "Oggi ci sono i problemi energetici - sottolinea - aumentano gli interventi in abitazioni in cui vengono utilizzati sistemi alternativi per scaldarsi.

Questo crea interventi da fare in modo diverso". Per il quarto comando d'Italia Bennardo non nega di sperare in una nuova sede, in centro. Tra i problemi da affrontare la carenza di personale: "I pensionamenti ci sono e continuano a esserci, in massa - afferma Bennardo - Ci sono stati molti anni fa grossi ingressi per recuperare la carenza di organico: abbiamo messo in campo numerose assunzioni, ma è una corsa contro il tempo. Assumiamo 2.000 persone ma ne vanno in pensione 3.000. C'è uno sforzo grosso, abbiamo raddoppiato i poli di formazione", conclude.

Durante l'incontro è stato presentato il calendario del Corpo, dal titolo 'Genesi', in cui viene raccontata, la storia dei vigili del fuoco. (ANSA).