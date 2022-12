Parità di genere, Bioleader certificato da Bureau Veritas

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Bioleader, laboratorio di analisi di Torino specializzato nella sicurezza alimentare, è la prima azienda italiana del settore ad acquisire la certificazione di parità di genere. Ha ottenuto il punteggio massimo da Bureau Veritas, la società internazionale di valutazione ed analisi dei rischi legati alla qualità, all'ambiente, alla salute, alla sicurezza e alla responsabilità sociale.

Bioleader opera dal 2004 con una leadership al femminile composta dalle dottoresse Franca Di Giovanni e Ombretta Pellerey e un team costituito quasi esclusivamente da donne. Nel marzo 2022 ha avviato un percorso triennale "per valorizzare e tutelare la diversità e le pari opportunità sul luogo di lavoro, attraverso la definizione di un piano strategico d'azione con elementi di valutazione diversificati: dai processi di selezione e assunzione all'equità salariale, dalla tutela della genitorialità e cura della famiglia alla work-life balance, fino alla prevenzione di ogni forma di molestia dentro e fuori il luogo di lavoro".

In Bioleader "da sempre abbiamo a cuore la parità di genere - affermano Franca Di Giovanni e Ombretta Pellerey - Molte iniziative a sostegno delle nostre lavoratrici erano già in corso, ma il percorso avviato negli ultimi mesi ci ha permesso di formalizzare un tema per noi fondamentale, fissare obiettivi concreti per il futuro e rivedere alcuni aspetti della nostra azienda in un'ottica di Gender Equality".