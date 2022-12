Iren, accordo con l'Unione Montana Valli Orco e Soana

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - L'Unione montana Valli Orco e Soana e Iren Energia hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio e delle sue risorse.

L'intesa prevede la costituzione di gruppi di lavoro congiunti per avviare iniziative strategiche, come la messa a punto di azioni di comunicazione per migliorare l'utilizzo consapevole delle risorse energetiche, la sensibilizzazione della popolazione e degli stakeholder locali sugli impatti del cambiamento climatico. L'obiettivo è dare continuità alle azioni intraprese dall'Unione montana Valli Orco e Soana in materia di energia negli ultimi anni: dalla nascita dell'associazione Energivos per la valorizzazione della filiera forestale, all'avvio della Green Community Sinergie in Canavese, con le altre unioni montane del territorio e il Comune di Cuorgné, dallo studio di pre-fattibilità per valutare la possibile realizzazione di un invaso in Valle Soana, al percorso avviato tramite un bando della Fondazione Compagnia di San Paolo per la costituzione di una comunità energetica nei comuni aderenti all'Unione stessa.

Per Iren Energia la sigla di questo protocollo contribuisce a rafforzare la storica presenza dell'azienda in territori dove è attiva nella produzione idroelettrica attraverso sette impianti, sei invasi e una potenza installata di circa 300 MW.

Affiancando gli enti e le comunità locali in un percorso di transizione energetica ed ecologica, l'azienda agisce inoltre in piena coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione e vicinanza ai territori che caratterizzano il Piano industriale al 2030 del Gruppo Iren. (ANSA).