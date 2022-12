Inside, nuova puntata sull'America oltre gli stereotipi

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Serata alla scoperta dell'America oltre gli stereotipi, alle Gallerie d'Italia, a Torino, sede, mercoledì 14 dicembre, dell''iniziativa #Inside: "l'America che non conosciamo". Francesco Costa incontra Marta Ciccolari Micaldi, giornalista, autrice e guida letteraria specializzata in letteratura nordamericana.

Più nota online come LaMcMusa, dal 2013 Ciccolari Micaldi racconta la cultura statunitense con uno sguardo particolare su quanto dell'America siamo meno abituati a vedere - la provincia, le strade fra una città è l'altra, il confine -, organizzando viaggi letterari e usando i romanzi come strumento di indagine e conoscenza. Scrive una newsletter che si chiama #SognaAmericano ed è autrice di due podcast sulla cultura pop e la letteratura americana: Black Coffee Sounds Good e Pop Corn.

L'incontro del 14 dicembre fa parte del palinsesto #Inside promosso da Intesa Sanpaolo alle Gallerie d'Italia, sempre il mercoledì alle 18:30, con ingresso libero, a corredo delle mostre in corso alle Gallerie d'Italia in piazza San carelo "Gregory Crewdson. Eveningside" e "Lisetta Carmi. Suonare Forte". (ANSA).