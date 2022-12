Energia: uBroker premiata per affidabilità creditizia

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - La multiutility company torinese uBroker è tra le 100 aziende nazionali premiate per affidabilità bancaria e creditizia da Mf CentraleRisk, leader di mercato in Italia per l'attività di presidio della Centrale Rischi di Banca d'Italia. Il riconoscimento è stato grazie a un risultato 'TOP' nella fascia Investment grade compresa fra AAA e BBB in una scala S&P, su 700 imprese candidate di ogni settore e dimensione diffuse su tutto il territorio nazionale I premiati di Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta sono stati in tutto 39. "Questo riconoscimento, giunto dopo la riconferma dell'ennesimo miglioramento del nostro quoziente di crescita da parte di 'Sole 24 Ore' e 'Financial Times', conferma e conforta il percorso in atto in termini di consolidamento" dichiara Cristiano Bilucaglia, presidente di 'uBroker Spa'.

