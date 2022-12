Arte: Premio Allegrini alle 'Gallerie d'Italia' di Intesa

(ANSA) - VERONA, 14 DIC - Il 'caso' unico delle 'Gallerie d'Italia' di Intesa San Paolo - 4 poli museali, a Torino, Milano, Vicenza, Napoli, che esprimono al meglio l'impegno culturale di una impresa privata verso la collettività - sono valsi al direttore di queste istituzioni, Michele Coppola, il premio Allegrini 'L'Arte di Mostrare l'Arte', giunto la decima edizione. Un appuntamento con il quale la famiglia Allegrini, simbolo della vitivinicoltura della Valpolicella, segnala annualmente l'opera di curatori e personalità dell'arte e della cultura che con le loro eccezionali visioni e ricerche realizzano percorsi espositivi originali e immersivi.

Il riconoscimento è stato consegnato a Coppola nel corso di una cerimonia tenutasi a Villa della Torre, a Fumane (Verona), sede di rappresentanza degli Allegrini. L'intento, ha spiegato il direttore di Villa Della Torre, e membro della giuria, Giancarlo Mastella, era quello di premiare il lavoro di qualità svolto da Coppola alle Gallerie d'Italia "integrando compiutamente nel Progetto Cultura quella responsabilità sociale che Intesa Sanpaolo ha voluto fattivamente mettere in pratica nel suo polo museale e culturale che si articola in 4 sedi ospitate in prestigiosi palazzi nel centro città a Milano, Napoli, Torino e Vicenza". Un network che, oltre alle collezioni permanenti, con una selezione tra le oltre 35 mila opere d'arte di proprietà, ospita mostre temporanee, frutto di progetti in partnership con i più prestigiosi musei del mondo. e propone una nutrita programmazione di attività ed eventi fatta di convegni, eventi musicali, presentazioni di libri, percorsi didattici A queste attività, è stato ricordato, Intesa unisce l'impegno nell'ambito della salvaguardia dell'arte, con il progetto Restituzioni, che in poco più di 30 anni, ha permesso di restaurare oltre 2mila opere. (ANSA).