All'Egizio i bambini delle scuole primarie, progetto con Cdp

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Un progetto educativo e di inclusione sociale per portare al Museo Egizio i bambini delle scuole primarie dell'area metropolitana di Torino: è la prima edizione di 'Museo Egizio A/R', l'iniziativa ideata e realizzata dall'Egizio con Cassa Depositi e Prestiti (Cdp). Il progetto è partito a settembre e ha coinvolto in poco più di due mesi 1.650 bambini dai 6 agli 11 anni, 88 classi e 17 Istituti della provincia di Torino. Le attività termineranno a febbraio 2023, con l'obiettivo di raggiungere complessivamente oltre 2.500 giovani studenti, 135 classi di 24 Istituti, presenti in 20 comuni piemontesi.

Il percorso è dedicato agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie e si articola in tre momenti distinti, per alimentare nei bambini il piacere della scoperta e il coinvolgimento attivo nei processi di apprendimento. La prima tappa consiste in un collegamento live con un egittologo per permettere alle classi di sondare le proprie conoscenze sulla civiltà faraonica e soddisfare le curiosità a cui non è possibile concedere spazio durante lo svolgimento del programma di storia. Il secondo appuntamento è rappresentato dalla visita guidata alle collezioni del Museo, un'occasione di approfondimento mediante l'incontro diretto con i reperti e un momento di immersione all'interno del contesto museale. Per questa tappa del percorso è previsto anche un servizio di navetta per portare le scolaresche gratuitamente in Museo e avvicinare le comunità montane e i piccoli centri al mondo culturale torinese. L'appuntamento conclusivo si svolge ancora una volta in modalità digitale e ha l'obiettivo di fornire ai giovani studenti le indicazioni necessarie alla creazione di una guida del Museo. (ANSA).