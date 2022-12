Alessandria: Gdf salvano neonata in crisi respiratoria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 14 DIC - Grazie ad un intervento di una pattuglia della Guardia di Finanza di Alessandria una bambina di appena un mese di vita, che stava soffocando. è stata salvata.

Nella notte tra 8 e 9 dicembre il maresciallo ordinario Antonio D'Eustacchio e il vicebrigadiere Marco De Musso, mentre percorrono corso Roma durante un servizio di controllo, hanno notano la madre disperata con la neonata in braccio. In attesa dell'arrivo dell'ambulanza i finanzieri hanno messo in pratica la manovra G.A.S. (Guardo, Ascolto, Sento) - appresa durante i corsi di primo soccorso - verificano le condizioni di Sofia istruendo la mamma su come mantenerla in posizione di sicurezza.

Capendo, però, che non c'era più tempo per attendere gli operatori del 118, i finanzieri hanno trasportano a sirene spiegate entrambe con al pronto soccorso pediatrico del 'Cesare Arrigo', dove la piccola è stata affidata ai sanitari e poi ricoverata. (ANSA).