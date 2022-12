Università, rivendicato su Instagram blitz contro Edisu

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Arriva con un video, pubblicato sulla pagina Instagram del collettivo 'Studenti Indipendenti', la rivendicazione del blitz che la scorsa notte contro la sede dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in corso Madama Cristina a Torino. Nei frame si vede qualcuno che accende una torcia da segnalazione, una persona incappucciata che versa della vernice rossa e un'altra che scrive sul muro.

"Questa notte studenti contro il rincaro hanno sanzionato gli uffici del CdA di Edisu - si legge nel post che accompagna il filmato -, Sciretti (presidente dell'Ente, ndr) ha ratificato di recente l'entrata in vigore del nuovo piano tariffario delle mense, decretando quindi da questa settimana l'aumento dei prezzi".

"Dopo due mesi di mobilitazione in cui assemblee e presidi sono culminati nell'occupazione della mensa principe Amedeo, non abbiamo avuto nessuna risposta da parte della regione o da Edisu - si legge - . Ricordiamo ancora con rabbia le parole dell'assessora al diritto allo studio Elena Chiorino in cui accusava con toni classisti gli studenti che protestavano per i rincari dei prezzi delle mense. A quasi tre mesi dal Cda Edisu di settembre ed a due settimane dalle vacanze di natale ora i rincari sono entrati in vigore in tutte le mense, un aumento del 40% che impedirà a molti di consumare i pasti giornalieri". "Lo abbiamo detto più volte: non pagheremo sulla nostra pelle questi aumenti! Contro il profitto della Regione e le scelte di Sciretti rispondiamo uniti, vogliamo che le tariffe precedenti siano ripristinate e continueremo a mobilitarci finché non succederà", concludono. Sul blitz indaga la Digos della Questura di Torino. (ANSA).