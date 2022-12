Parte Flashback Habitat con le Stanze Viventi degli artisti

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Flashback Habitat Ecosistema per le Culture Contemporanee ha iniziato a ridare vita, attraverso l’arte, a 20.000 metri quadri abbandonati in corso Lanza 75. Già pronto il manifesto d'intenti, in base al quale si svilupperanno le attività.

Il primo a partire è il progetto Living Rooms Stanze viventi, nato per dare voce agli artisti del Piemonte. I primi tre - Sarah Bowyer, fannidada (Fanni Iseppon e Davide Giaccone) e Mery Rigo - hanno iniziato da novembre a far rivivere, ognuno con il proprio progetto artistico, alcune stanze del Padiglione A dell'ex Ipi, brefotrofio fino agli anni '80, al piano terra del complesso. Una volta terminate le residenze, le stanze saranno vissute da associazioni, artisti, musicisti. Si andrà avanti con un bando pubblico, online dal giorno di Natale, per la selezione di 20 artisti piemontesi che costruiranno una residenza artistica per coinvolgere con opere site-specific tutto il Padiglione A, in tutto 3.000 mq e 70 stanze.

Oltre alle 3 Living Rooms, sulla facciata esterna del Padiglione A è stata installata Opera Viva Habitat di Alessandro Bulgini, l'installazione che per due settimane ha segnato le volte di via Po. Nel Padiglione B si potranno visitare le mostre temporanee inaugurate durante la fiera: Cuba introspettiva e La natura e la sua gemella. Davide Bertuccio-Camilla Miliani.

Da gennaio sul sito www.flashback.to.it sarà possibile scaricare l'Application per sottoporre il proprio progetto, si potrà fare domanda per progetti di mostre, ma anche per avere la disponibilità di atelier per artisti, designer e, più in generale, individui che condividano una visione dell'arte indissolubilmente legata alla vita. A inizio 2023 verranno lanciate anche le application per la prossima Flashback Art Fair e sarà online il programma che riparte l'8 marzo con le nuove mostre, i Flashback Friday dedicati ai talk, i Flashback Saturday dedicati all'immagine in movimento e le domeniche con il brunch e i Lab, con gli appuntamenti nello spazio libero Fbksquare. (ANSA).