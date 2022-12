Museo della Chimica di Settimo, in 6 mesi 12.000 visitatori

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Il Mu-Ch, Museo della Chimica di Settimo Torinese festeggia il Natale e i primi sei mesi di apertura. Un grande successo di presenze e iniziative, con oltre 12.000 biglietti venduti, di cui 1.500 per i laboratori e 1.500 per gli show scientifici. Notevole è stata la partecipazione delle scolaresche, con più di 4.000 studenti, provenienti da cinque regioni (Piemonte, Lombardia, Liguria, Val D'Aosta e Toscana). Dall'apertura sono state proposte molte attività, dagli open day per gli insegnanti ai laboratori per le famiglie.

Dal primo settembre per sottolineare il legame con il territorio, il Museo della Chimica aderisce ad Abbonamento Musei e al circuito Torino+Piemonte Card.

Per festeggiare il suo primo Natale, il Museo della Chimica propone due nuovi laboratori e uno show, tutti interattivi e pensati appositamente per le festività. Inoltre, dal 27 al 30 dicembre e poi dal 2 al 6 gennaio, il Museo resterà aperto per permettere la visita durante le feste natalizie.

Tante novità anche per il 2023, che si aprirà con il laboratorio Explora Lab, in collaborazione con Leis (Lego Education Innovation Centre) e l'Ecomuseo del Freidano di Settimo Torinese. Nel workshop del Mu-Ch, Fuoco e fulmini, i visitatori verranno guidati nella generazione e nella dominazione del fuoco. L'attività è in programma sabato 14 gennaio alle ore 15.30.

Mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio si terrà lo spettacolo scientifico teatralizzato L'Elemento Umano: la chimica nella vita di Primo Levi: Gabriele Pastori leggerà alcune descrizioni di esperimenti da Il sistema periodico, che verranno realizzati dallo staff del Mu-Ch. In arrivo nel 2023 anche: un seminario di formazione per docenti e un ciclo di conferenze. (ANSA).