Intesa: 52,3% famiglie Piemonte risparmia, 5% più del 2021

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - In Piemonte la quota di famiglie che hanno risparmiato è del 52,3%, contro il 47,3% della rilevazione dell'anno scorso, il dato è leggermente peggiore rispetto quello italiano (53,5%). Rispetto al periodo precedente la pandemia sono cresciuti, tuttavia, più che in Italia i depositi bancari e postali: +14,3% contro +13%. E' quanto emerge dalla ricerca sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani nel 2022, realizzata da Intesa Sanpaolo e dal Centro Studi Einaudi.

Sale dal 70% al 79% la percentuale di intervistati che ritengono di avere un reddito adeguato al proprio sostentamento.

Tra le priorità nell'investimento del risparmio è apprezzato il rendimento di lungo periodo (dal 4,7% al 7,7%), perde consenso la liquidità (dall'11% all'8,9%)- Pochi, rispetto all'Italia, mettono al primo posto il rendimento di breve periodo.· Le famiglie piemontesi, come quelle italiane, sono soddisfatte dell'investimento in immobili: tra le famiglie che hanno una casa in proprietà i giudizi positivi sono circa l'87% in Piemonte e circa l'89% in Italia. (ANSA).