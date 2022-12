Il duo Invernomuto alle Ogr, viaggio sonoro nel Mediterraneo

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Le Ogr Torino accoglieranno da mercoledì 14 a domenica 18 dicembre, nell'ambito di The European Pavilion, l'ottavo capitolo dell'opera Black Med del duo artistico Invernomuto. Black Med è il progetto di indagine e documentazione che gli artisti portano avanti dal 2018: un archivio, in divenire, di musica e oggetti sonori provenienti dal Mediterraneo il cui principale output è accessibile sul sito blackmed.invernomuto.info. All'interno dell'archivio, canzoni, storie e percorsi differenti, in una selezione continua e dichiaratamente non geografica. Gli Invernomuto delineano una possibile narrazione dell'identità europea, articolata e multiforme, in contrapposizione a semplificazioni xenofobe.

Il Capitolo VIII di Black Med nel Binario 2 delle Ogr Torino è concepito come una riconfigurazione offline dell'archivio che si attiva attraverso una sessione di ascolto performativo supportata da diapositive proiettate contenenti testi teorici e retroscena riferiti ai brani musicali, raggruppati per temi elegiaci. Un approccio che si inserisce all'interno delle riflessioni scaturite da The European Pavilion e avviate a novembre 2022 alle Ogr Torino con la mostra I come from outside of myself di Ludovica Carbotta che ha indagato la forma e i valori che potrebbe assumere e rappresentare un eventuale Padiglione europeo in una manifestazione internazionale, a partire dalla constatazione della mutabilità dei confini europei. The European Pavilion è il programma artistico nato dalla volontà di The European Cultural Foundation, insieme a Fondazione Camargo, Fondazione Kultura Nova e con il supporto di Fondazione Crt - per interrogarsi con numerose istituzioni europee sulla mancanza di un padiglione europeo nelle grandi manifestazioni internazionali. (ANSA).