Gl Events Italia, Gabor Ganczer amministratore delegato

TORINO, 13 DIC - Gabor Ganczer è stato nominato amministratore delegato di Gi events Italia spa, sostituendo il dimissionario Lamberto Mancini al vertice della società che gestisce gli spazi espositivi del Lingotto Fiere di Torino.

Manager magiaro di 52 anni, Ganczer assume il nuovo incarico affiancandolo all'analogo ruolo già ricoperto in un'altra struttura del gruppo Gi events e che manterrà parallelamente: dal 2009 è infatti a capo di Hungexpo Budapest Congress and Exhibition Center, che sotto la sua guida è divenuto il principale centro fieristico congressuale dell'Ungheria e dell'Europa Orientale. Nel suo paese presiede dal 2010 la federazione degli organizzatori e dei fornitori di eventi ungheresi, ambito a cui è giunto dopo una serie di importanti esperienze professionali nel turismo e nella ricettività alberghiera, lavorando con prestigiose realtà del settore come il gruppo Accor, di cui è stato vicedirettore generale. È inoltre membro del board di UFI - Global Association of the Exhibition Industry, l'ente internazionale che riunisce i principali organizzatori, gestori e proprietari di fiere al mondo.

Ganczer, forte dell'opera di programmazione e posizionamento aziendale svolta in questi anni a Budapest, avrà il compito di "dare impulso e sviluppare le attività organizzative di Lingotto Fiere, consolidando il dialogo e condividendo le strategie con gli attori istituzionali ed economici di Torino e del Piemonte".

