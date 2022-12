'Angeli' delle startup, donne più attente a impatto sociale

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Sono gli 'angeli' delle start up - 1.505 in Italia, il 68% al Nord - che aiutano nella costruzione di basi solide per il loro sviluppo. Si stima che nel solo 2021 abbiano investito 93,3 milioni di euro. Non sono mossi solo da ragioni finanziarie, più della metà supporta organizzazioni a significativo impatto sociale. E questo vale soprattutto per le Business Angel. Emerge dalla ricerca realizzata dal Social Innovation Monitor (Sim), team di ricerca con base operativa al Politecnico di Torino, con la collaborazione di Angels4Impact, Angels for Women, BusinessAngels.Network, Club degli Investitori, Doorway, Fondazione Giacomo Brodolini, Italian Angels for Growth, Instilla, Lifegate Way, Molten Rock e Social Innovation Teams.

"Gli investimenti legati all'impact investing aumentano in misura significativa. Con questa ricerca continuiamo a evidenziare che anche tra i Business Angel vi è un numero sempre maggiore di investitori e investitrici che scelgono di impegnarsi nel supporto di startup che uniscono alla ricerca del profitto il perseguimento di un impatto sociale o ambientale.

Diversi di questi investitori per la presenza di questo impatto accettano anche la possibilità di ritorni finanziari minori" commenta Paolo Landoni, co-direttore scientifico della ricerca.

Il Report contiene un approfondimento sull'angel investing al femminile. Un fenomeno ancora giovane nel nostro ecosistema, ma il suo potenziale contributo è significativo. Ad esempio, le Business Angel guardano al mondo dell'angel investing con sempre maggiore attenzione e "potrebbero costituire una chiave di svolta per incentivare l'imprenditorialità al femminile in Italia". (ANSA).